Сразу 30 вражеских беспилотников уничтожили в Ростовской области

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили и подавили РЭБ 30 БПЛА
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Из-за атак украинских дронов повреждены некоторые дома.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 30 беспилотников в Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь, отметив, что погибших и пострадавших нет.
Однако некоторые разрушения есть. Так, в Каменском районе из-за атаки повредилась крыша частного дома, а в слободе Дьячкино Тарасовского района разбились окна в жилом доме. На место выехали оперативные дежурные службы.
«Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении», — подытожил Слюсарь.
Приграничные регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны киевского режима после начала спецоперации. О ней объявил президент РФ Владимир Путин в феврале 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотные аппараты, но и обстреливают территорию России ракетами. В ответ на это российские войска выпустили новую ракету «Орешник» по украинскому промышленному комплексу в Днепропетровске.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие планы у президента России Владимира Путина на «Орешник».
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