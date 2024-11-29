Вызвать врача, проверить оценки: какие мобильные приложения помогают москвичам каждый день

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Одни из самых скачиваемых — «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «Электронный дом», «ЕМИАС. ИНФО», «Мой id», «Дневник „МЭШ“».

Вызвать врача, проверить оценки: какие мобильные приложения помогают москвичам каждый день

Фото: mos.ru

Москвичи все чаще используют смартфоны для получения городских услуг онлайн. По данным аналитиков столичного Департамента информационных технологий, уже более 60% трафика портала mos.ru приходится именно на мобильные устройства. Для того чтобы жителям были доступны городские услуги и сервисы в любое удобное время, в Москве с 2012 года развивается экосистема мобильных приложений.

Одни из самых скачиваемых на смартфоны приложений — «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «Электронный дом», «ЕМИАС.ИНФО», «Мой id», «Дневник “МЭШ”». С их помощью можно решить множество жизненных задач: записаться к врачу, передать показания счетчиков, проверить оценки детей в школе, вызвать на дом мастера, оплатить жилищно-коммунальные услуги и сделать многое другое.

«Смартфон — незаменимый гаджет практически для каждого москвича. Благодаря развитой инфраструктуре связи и доступному мобильному интернету жители могут не только всегда оставаться в контакте с близкими, узнавать новое, слушать музыку и смотреть видео, но и решать с помощью мобильных устройств многие повседневные задачи. В этом помогают проверенные городские приложения, некоторые из которых столица развивает уже более 10 лет. За все время москвичи установили их на свои смартфоны свыше 73 миллионов раз. Для удобства горожан информация обо всех приложениях и ссылки на их скачивание собраны на специальной странице портала mos.ru», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве заработал уникальный цифровой сервис для поиска специалистов «Техномаркет».

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Вызвать врача, проверить оценки: какие мобильные приложения помогают москвичам каждый день

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