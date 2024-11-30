CNN раскрыл план Трампа по Украине, который «понравится Путину»

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

CNN: план Трампа со спецпосланником на Украине придется по нраву Путину

Путин может оценить план Трампа по прекращению войны на Украине

Фото: Evan Vucci/ТАСС

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Как отмечается в статье, Кит Келлог подробно изложил идеи по урегулированию конфликта еще несколько месяцев назад.

Решение избранного президента США Дональда Трампа назначить своего экс-советника по нацбезопасности Кита Келлога в качестве спецпосланника по Украине может понравиться президенту России Владимиру Путину, считает журналист СNN Ник Пейтон Уолш.

Он отметил, что новый план Трампа по Украине подорвет веру Запада в необходимость поддержки Киеву. Также, считает Уолш, может произойти заморозка линии фронта и создание демилитаризованной зоны, а санкции против России будут смягчены. Также членство Украины в НАТО будет отложено на неопределенный срок, при этом Киев получит мирное соглашение с гарантиями безопасности

Как отмечается в статье, Келлог подробно изложил идеи по урегулированию конфликта еще в апреле.

Ранее Трамп написал в личном, что уже назначил генерала Келлога специальным посланником по Украине и России. Они вместе планируют «сделать Америку снова великой», а весь мир — безопасным.

Келлог, в свою очередь, заявил, что «правильный» подход Трампа к Путину позволит ему заключить сделку. В их плане говорится, что подобное решение должно стать официальной политикой США по поиску прекращения огня и урегулирования путем переговоров.

Посланник также добавил: многие критики, к которым он обращался, обеспокоены тем, поставлены ли на карту жизненно важные стратегические интересы Америки в войне на Украине, потенциальным вовлечением вооруженных сил США и Америки в опосредованную войну с Россией, которая может перерасти в ядерный конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп отказывается от «политкорректности» Запада.

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