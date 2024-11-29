Подход республиканца противостоит политике нынешних западных элит.

Политический стиль Трампа заключается в фактическом отказе от западной «политкорректности», ее развращающей человека и разрушающей общество лжи. Об этом говорится в аналитической статье EADaily.

«Это стиль здравого смысла и называния вещей своими именами, стиль правды и опоры на старые добрые традиционные ценности. Стиль принятия конкретных решений и их безотлагательной, последовательной реализации, когда люди получают конкретные осязаемые результаты, а не бесконечные «дискуссии» для «всестороннего рассмотрения вопроса» и «согласования различных точек зрения«», — пишет автор материала.

Отмечается, что культивируемая западными глобалистскими элитами так называемая политкорректность прямо требует от людей отказаться от здравого смысла, подрывает у них мотивацию к честному производительному труду, разрушает традиционные ценности — религию и мораль, семью и образование. И все это под аккомпанемент разговоров о гуманности, справедливости, свободе и равенстве, правах человека.

По мнению автора статьи, Трамп исповедует совершенно иной политический стиль, который противостоит политике нынешних западных элит. Этот стиль заключается в отказе от «закулисных политических сговоров внутри самозваной элиты», представляющей собой «шайку подельников, связанных общими преступлениями». Новый стиль Трампа — это политика взаимодействия лидера нации с ее большинством и лучшими представителями, говорится в статье.

Автор в заключение подчеркивает, что победа Трампа — это победа открытости и здравого смысла над манипулятивными технологиями и ложью «политкорректности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин усомнился в безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.