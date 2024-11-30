Долг Блиновской исчез из базы ФНС

Блогера могут освободить от уголовной ответственности.

«Королева марафонов» блогер Елена Блиновская погасила долг перед налоговой, который составлял 1,17 миллиарда рублей. Об этом стало известно из данных госпортала «Мои налоги».

«Ваша задолженность перед ФНС успешно погашена», — говорится в сообщении.

Отмечено, что задолженность Блиновская погасила несколько дней назад. Ранее она не могла закрыть долг перед налоговой из-за размера суммы, к которой ежедневно прибавлялись пеня и дополнительные штрафы. На данный момент долг погашен полностью.

Как сообщают «Известия», Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности после компенсации всего ущерба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны подробности отмывания денег Блиновской. Оказалось, что на подопечных «королевы марафонов» было оформлено более двух десятков компаний, которые переводили деньги. Одна из свидетелей по делу Дарья Бондаренко рассказала, что она номинально была директором компании «Ригель», которая принадлежала мужу Елены, Алексею Блиновскому.