Стали известны подробности отмывания денег Блиновской

Автором «бизнес-схемы» была не Елена с супругом.

Сотрудники «королевы марафонов» Елены Блиновской рассказали о схеме, с помощью которой она отмывала деньги. Оказалось, что на подопечных «королевы марафонов» было оформлено более двух десятков компаний, которые переводили деньги. О «цыганских фокусах» блогера рассказали «Известия».

Одна из свидетелей по делу Дарья Бондаренко рассказала, что она номинально была директором компании «Ригель», которая принадлежала мужу Елены, Алексею Блиновскому. Роль Бондаренко заключалось в следующем: она получает деньги на карту от участников «Марафона желаний», выводит их и отправляет Блиновским.

Еще одна из свидетельниц Мария Житорева рассказала, что сотрудники семьи Блиновских не знали, что зарегистрированы в разных компаниях. Об этом становилось известно лишь в процессе неформальных бесед с коллегами.

Автором схемы по отмыванию денег стали не супруги Блиновские, а их знакомый, имя которого неизвестно. Ключевой свидетельницей по делу о неуплате налогов общей суммой более чем в 733 миллиона рублей является бухгалтер Наталья Авдентова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Блиновской рассказал об итогах очередного судебного заседания.