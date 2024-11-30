Его заявление касается и территориального вопроса.

Владимир Зеленский* высказал готовность к прекращению конфликта с РФ, если Украина сможет вступить в НАТО. Об этом он рассказал в интервью для Sky News, отметив, что даже в ситуации, когда Россия не спешит «возвращать территории», необходимо принять меры.

«Для того чтобы остановить активные боевые действия, нам нужно под покровительство НАТО взять те земли Украины, которые находятся под нашим контролем», — подчеркнул он.

По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Кроме того, украинский лидер выразил готовность к сотрудничеству с будущим президентом США Дональдом Трампом. Издание добавило, что это стало первым интервью Зеленского, в котором он затронул вопросы дипломатического урегулирования конфликта с учетом возможного закрепления за Россией определенных украинских территорий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховная рада переехала в особо охраняемый квартал Киева.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.