Такое решение было принято после заявления Владимира Путина о готовности ударить новейшим вооружением по центрам принятия решений на Украине.

Верховная рада Украины переехала в тщательно охраняемый квартал Киева, опасаясь удара российским «Орешником». Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, теперь украинский парламент будет заседать в комплексе зданий, где под усиленной охраной также находятся офис Владимира Зеленского*, Нацбанк и правительство.

Киевский режим пошел на такие меры после заявлений президента России Владимира Путина о готовности ударить новейшим вооружением по центрам принятия решений.

Учебно-боевое применение российского ракетного комплекса «Орешник» по военной цели в Днепропетровске стало «ударом возмездия» за атаки по территории РФ западным оружием. Россия неоднократно подчеркивала, что будет отвечать на подобные шаги зеркально.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.