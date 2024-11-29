Страшно? Верховная рада переехала в особо охраняемый квартал Киева

Эфирная новость 33 0

Financial Times: Верховная рада переехала в особо охраняемый квартал Киева

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такое решение было принято после заявления Владимира Путина о готовности ударить новейшим вооружением по центрам принятия решений на Украине.

Верховная рада Украины переехала в тщательно охраняемый квартал Киева, опасаясь удара российским «Орешником». Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, теперь украинский парламент будет заседать в комплексе зданий, где под усиленной охраной также находятся офис Владимира Зеленского*, Нацбанк и правительство.

Киевский режим пошел на такие меры после заявлений президента России Владимира Путина о готовности ударить новейшим вооружением по центрам принятия решений.

Учебно-боевое применение российского ракетного комплекса «Орешник» по военной цели в Днепропетровске стало «ударом возмездия» за атаки по территории РФ западным оружием. Россия неоднократно подчеркивала, что будет отвечать на подобные шаги зеркально.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на декабрь 2024 года

Последние новости

21:26
Запеченная индейка, фрукты и сладкое: рэпер P. Diddy устроил в тюрьме настоящий пир
21:10
Митинги за открытие границы с Россией пройдут в Финляндии
21:10
Собянин: новый участок Киевского шоссе повысит его пропускную способность
20:56
«Не люблю игры»: Алсу описала своего мужчину мечты
20:49
Страшно? Верховная рада переехала в особо охраняемый квартал Киева
20:38
Опубликован момент взрыва в частном доме в Ингушетии, где погибла женщина

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Колоссальная энергия»: Гарик Сукачёв готовится отметить юбилей концертами в Москве и Петербурге
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год