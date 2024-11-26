Умер режиссер культовых голливудских комедий Джим Абрахамс

Американский режиссер, сценарист и продюсер Джим Абрахамс скончался на 81-м году жизни в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание со ссылкой на его сына Джозефа, Абрахамс умер дома, в Санта-Монике. Рядом в находились родственники.

Абрахамс известен благодаря культовым комедиями. Он работал вместе с Джерри и Дэвидом Цукерами над рядом популярных пародий, в качестве режиссера фильма «Аэроплан!». и соавтора фильма «Голый пистолет».

Команда, известная как ZAZ, дебютировала на большом экране, написав сценарий для фильма «Солянка по-кентуккийски» 1977 года, комедии, снятой Джоном Лэндисом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер первый ведущий американского «Поля чудес».