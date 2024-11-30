Решила сменить профессию: Меган Маркл запустит кулинарное шоу

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 16 0

Меган Маркл запустит свое кулинарное шоу

Меган Маркл меняет профессию

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Она вернется на экраны в начале 2025 года.

Герцогиня Сассекская планирует запустить свое кулинарное шоу. Об этом сообщает портал Page Six со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что недавно в сети появились слухи о создании нового проекта Меган Маркл на платформе Netflix. Она вернется на экраны в начале 2025 года и будет рассказывать про кулинарию, садоводство и развлечения.

По словам инсайдера, Маркл хочет также заняться развитием своего бренда джема и товаров для кухни, который она не успела презентовать в текущем году. Пока что будущая предпринимательница тестирует этот проект на друзьях.

Подписчики предполагают, что Маркл запустит шоу с тех денег, которые ее благоверный супруг получил от продаж своей книги.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл. Отмечается, что младший сын Карла III на Рождество проведет встречу, на которой приглашенные смогут пообщаться с ним лично и «узнать Гарри поближе». При этом мероприятие пройдет без Маркл.

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