Путин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля на 14,75%

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Президент РФ подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

Путин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля на 14,75%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75%. С 1 апреля 2025 года ее размер составит 15 456 рублей. Соответствующие изменения следуют из закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 30 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон, кроме того, предполагает индексацию выплат по государственному пенсионному обеспечению на 4,5% в 2026 году и на 4% в 2027-м. Также с 1 января 2025-го страховые пенсии вырастут на 7,3%, через год планируется повышение на 4,5 и 5,5%, а в 2027-м — на 4 и 4,1%. В конце 2025 года средний размер, согласно плану, будет составлять как минимум 24 тысячи рублей.

Несколькими днями ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года, он вступил в силу 1 января 2025 года. В Госдуме сообщили о грядущем повышении пенсии для работающих и неработающих россиян, предварительно, это произойдет к 1 февраля в случае соответствия индексации уровню инфляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и как может получить налоговый вычет в 2024 году.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Астропрогноз для всех знаков зодиака на декабрь 2024 года

Последние новости

0:48
«Это классика»: какие цвета в одежде сделают девушку визуально старше
0:24
«Будет прекрасная жизнь»: Оксана Самойлова отдала питомца новым хозяевам
0:12
Три числа несчастья: с каким номером телефона никогда не повезет в любви
0:05
Путин утвердил индексацию социальных пенсий с апреля на 14,75%
23:55
Президент Грузии отказалась сложить полномочия по истечении срока в декабре
23:38
Концерт рэпера Mayot в Петербурге был сорван из-за рейда СК

Сейчас читают

Подарите это и не прогадаете: россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Не откладывайте на завтра: таро прогноз на декабрь 2024 года
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год