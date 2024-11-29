Налоговый вычет 2024: кто и как может вернуть уплаченные государству деньги

Самозанятые не могут рассчитывать на получение налогового вычета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Полученная сумма зависит от категории граждан и уровня их дохода.
Через месяц истечет срок получения налогового вычета за 2021 год. — граждане могут сэкономить на налогах, которые они платили в течение трех лет. Об этом напомнило URA.RU.
Налоговой вычет — инструмент, позволяющий частично освободиться от уплаты налогов или вернуть долю уже уплаченной суммы. Получить вычет могут только люди с официальным доходом, платящие с него налог на физических лиц. Также необходимо, чтобы граждане РФ проживали на территории страны не менее 183 дней в году. Те, кто не трудоустроен или является самозанятым, право на возвращения налоговых денег не имеет.
Существует пять категорий вычета:
- стандартный распространяется на инвалидов, детей и граждан льготных категорий;
- имущественный — за покупку земельного участка, продажу, приобретение и строительства жилья;
- инвестиционный получают за продажу ценных бумаг;
- профессиональный распространяется на доходы, полученные от частной практики, индивидуального предпринимательства и авторские отчисления;
- социальный возвращается за обучение, лечение, благотворительность, занятия спортом, добровольное страхование пенсий и жизни.
Сумма полученного вычета зависит от его типа, категории граждан и уровня их дохода. Подать заявку на возврат части уплаченных налогов проще всего на сайте Федеральной налоговой службы. Необходимо заполнить декларацию формой 3-НДФЛ и приложить к ней подтверждающие документы. Все остальное портал подгрузит автоматически, а также рассчитает сумму налога.
Ранее на 5-tv.ru писал о том, что налоговая сможет взыскать долги без суда.
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