Налоговый вычет 2024: кто и как может вернуть уплаченные государству деньги

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Самозанятые не могут рассчитывать на получение налогового вычета

Налоговый вычет 2024: кто и как может вернуть уплаченные государству деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Полученная сумма зависит от категории граждан и уровня их дохода.

Через месяц истечет срок получения налогового вычета за 2021 год. — граждане могут сэкономить на налогах, которые они платили в течение трех лет. Об этом напомнило URA.RU.

Налоговой вычет — инструмент, позволяющий частично освободиться от уплаты налогов или вернуть долю уже уплаченной суммы. Получить вычет могут только люди с официальным доходом, платящие с него налог на физических лиц. Также необходимо, чтобы граждане РФ проживали на территории страны не менее 183 дней в году. Те, кто не трудоустроен или является самозанятым, право на возвращения налоговых денег не имеет.

Существует пять категорий вычета:

  • стандартный распространяется на инвалидов, детей и граждан льготных категорий;
  • имущественный — за покупку земельного участка, продажу, приобретение и строительства жилья;
  • инвестиционный получают за продажу ценных бумаг;
  • профессиональный распространяется на доходы, полученные от частной практики, индивидуального предпринимательства и авторские отчисления;
  • социальный возвращается за обучение, лечение, благотворительность, занятия спортом, добровольное страхование пенсий и жизни.

Сумма полученного вычета зависит от его типа, категории граждан и уровня их дохода. Подать заявку на возврат части уплаченных налогов проще всего на сайте Федеральной налоговой службы. Необходимо заполнить декларацию формой 3-НДФЛ и приложить к ней подтверждающие документы. Все остальное портал подгрузит автоматически, а также рассчитает сумму налога.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что налоговая сможет взыскать долги без суда.

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