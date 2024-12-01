«Я чертов дьявол»: на P. Diddy подала в суд модельер Брайана Бонголан

Дизайнер рассказала о беззаконии, которое творил рэпер в период с 2014 по 2016 годы.

Модельер Брайана «Бана» Бонголан подала в суд на американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) из-за того, что он пытался выбросить дизайнера одежды с балкона 17 этажа. Об этом передает Rolling Stone.

Как отмечается, Бонголан подала против P. Diddy исковое заявление, состоящее из 17 страниц. Модельер обвинила рэпера в том числе в сексуальном насилии и причинении эмоционального стресса. Обо всем произошедшем она рассказала в иске.

Бонголан и P. Diddy познакомились через его возлюбленную Кэсси Вентуру: девушки подружились в 2014 году во время работы в популярном ювелирном магазине в Лос-Анджелесе. До 2018-го модельер трудилась над некоторыми проектами рэпера и его продюсерской компанией.

За время сотрудничества Бонголан неоднократно видела синяки на теле и лице Вентуры, а однажды своими глазами видела, как P. Diddy метнул большой кухонный нож в возлюбленную. В какой-то момент рэпер стал проявлять агрессию и в сторону дизайнера. Однажды он во время фотосессии загнал Бонголан в угол и стал ей угрожать.

«Я чертов дьявол. Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Я могу тебя убить!» — говорил он.

Вскоре угрозы едва не реализовались. Так, в ночь на 26 сентября 2016 года P. Diddy стал с криками ломиться в квартиру Вентуры в Лос-Анджелесе. В тот момент там находились Бонголан и еще одна подруга. Согласно иску, P. Diddy ранее в тот вечер накачал наркотиками Кэсси и заставил участвовать в одной из своих секс-вечеринок вместе с другим мужчиной. Вентура была не в состоянии что-либо сказать бойфренду.

Бонголан сказала подруге закрыться в ванной, а сама побежала на балкон, где ее нашел ворвавшийся в квартиру P. Diddy. Рэпер схватил ее и стал трогать за грудь. Бонголан попыталась отбиться от P. Diddy, но тот поднял дизайнера и поставил на ограждение балкона 17 этажа, а затем поднимать еще выше. Модельер пыталась вырваться и спуститься на пол, но ничего не получалось. Тогда Бонголан спасла Вентура, которая выбежала на балкон и заявила о свидетелях в квартире.

Кроме того, Бонголан рассказала, что знает и о других преступлениях P. Diddy. По ее словам, он якобы заминировал авто рэпера Kid Cudi после того, как тот начал встречаться с Вентурой.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре этого года рэпера и продюсера P. Diddy арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался уже три раза выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер P. Diddy устроил настоящий пир в тюрьме. Так артист отметил День Благодарения.