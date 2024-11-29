Запеченная индейка, фрукты и сладкое: рэпер P. Diddy устроил в тюрьме настоящий пир

Так артист отметил День Благодарения.

В тюремной камере американского рэпера P. Diddy устроили настоящий пир с деликатесами. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Шон Комбс (настоящее имя рэпера — Прим. ред.) находится под стражей после обвинений в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Однако на его питание это точно не повлияло. В честь Дня благодарения он и другие заключенные устроили настоящий пир. Стол был накрыт ресторанными блюдами — запеченной индейкой с подливой, хрустящими овощами и свежими фруктами. Не обошлось и без десертов.

Суд по делу P. Diddy должен состояться 5 мая 2025 года. Он пытался выйти из-под стражи под залог, но ему было отказано.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре этого года рэпера и продюсера P. Diddy арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более 100.

Ранее 5-tv.ru писал, что найден старый телефон рэпера с многолетним компроматом на него. Телефон выставили на продажу на черном рынке. Его якобы нашли в мусоре на студии звукозаписи, и он имеет резервную копию всего содержимого за три года — сообщения, вызовы, фото.