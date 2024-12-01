«Она это делает довольно мило»: Лепс поделился, как его балует молодая невеста

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Лепс получает от молодой невесты Авроры Кибы милые и дорогие подарки

«Она это делает довольно мило»: Лепс поделился, как его балует молодая невеста

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Артист рассказал о сюрпризах, которые преподносит ему возлюбленная.

Певец Григорий Лепс получает от своей 18-летней возлюбленной Авроры Кибы милые и дорогие подарки. Об этом музыкант рассказал на презентации клипа народного артиста РФ Филиппа Киркорова «Черная пантера». Его слова приводит KP.RU.

«Еще не было такого количества подарков. Было несколько подарков, которые были в десятку, она это делает довольно мило, довольно аккуратно и довольно дорого. Красивую посуду, красивый хрусталь», — поделился Лепс.

Певец также рассказал, что лучшими подарками для девушек считает дорогие сумки и ювелирные украшения. Сам артист уже купил своим близким, в том числе и Авроре, презенты на Новый год.

Аврора Киба и Григорий Лепс поразили публику, когда в июне вместе появились на музыкальной премии. Тогда певец сразу заверил, что его намерения серьезны, и возможно, они приведут к свадьбе. Сама девушка тоже не отрицает этого. Она уехала в Лондон, но не как поется в известной песне «жить», а учиться. И постоянно пишет в личном блоге, как скучает по своему избраннику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лепс поддерживает с невестой отношения на расстоянии. Артист намерен дождаться возвращения молодой возлюбленной из Лондона. При этом он не скрывает свои планы на свадьбу и семейную жизнь с Авророй. В том числе Лепс хочет троих детей от студентки.

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