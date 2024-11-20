Никакого секса по телефону: как Лепс поддерживает с невестой отношения на расстоянии

Григорий Лепс намерен дождаться возвращения молодой возлюбленной из Лондона. Какие у певца планы на студентку, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс заявил о желании иметь детей от молодой возлюбленной. Что об этом думает сама Аврора Киба? Почему она уехала за границу? Как 62-летний певец и 18-летняя студентка поддерживают отношения на расстоянии? На какие жертвы народный артист РФ отважился ради юной избранницы? И почему поклонники не верят в искренность их отношений? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Два раза было (говорит о браке. — Прим. ред.). А по закону сколько можно сейчас? Четыре? Сколько хочешь, да? А, кстати, наша жизнь богемная. Такая, что можно бесконечно», — заявил певец.

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Еще три месяца назад Григорий Лепс публично заявил, что готовится к свадьбе. Летом он сделал предложение Авроре Кибе. Девушка младше артиста на 44 года.

«Можно вообще не встречаться. Всякое бывает. Увидел человека, тебя замкнуло. Можно идти», — высказался исполнитель.

В знак своей любви Лепс подарил своей юной избраннице колье стоимостью больше восьми миллионов рублей и кольцо за 30. Но обещанного торжества не случилось. Сначала браку воспротивились богатые родители Авроры из-за разницы в возрасте. Потом девушка сама долго тянула с ответом. А в конце сентября и вовсе, как в известной песне Лепса, уехала жить в Лондон. Поступила в колледж моды.

«Насколько я знаю, ни с какими (сложностями столкнулась в Лондоне. — Прим. ред.). Но она не впервые там, насколько я знаю… Я ничего не снимаю. Там, по-моему, мама занимается этим вопросом. Нет, учебу не я оплачиваю», — уточнил артист.

Григорий Лепс согласился подождать, пока избранница окончит учебу. Хотя признается, что это дается ему нелегко. У него наполеоновские планы на Аврору. Говорит, как только девушка вернется в Россию, сразу в ЗАГС и потом в роддом. Лепс хочет троих детей.

«Страшно (скучает. — Прим. ред.)… По видеосвязи. Техника сейчас такие делает прорывы, что каждый день практически», — рассказал он.

Артист поделился, что они с Кибой не обмениваются личными фотографиями. Нет в их отношениях и секса по телефону.

«Нет, мы просто разговариваем», — уточнил исполнитель.

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Коллеги певца уверяют: он буквально потерял голову от Кибы. До нее Григорию Лепсу долго не везло в отношениях.

«Очень хорошая женщина. Очень красивая женщина. Я ей предан. Я ею восхищаюсь», — заявил музыкант.

После развода с Анной Шаплыковой Лепс пустился во все тяжкие. Скандалил на концертах, дрался с фанатами и злоупотреблял спиртным. СМИ пишут: артист даже обращался за помощью к психиатрам.

«Когда я не пью, у меня, в принципе, все утренние пробуждения в общем-то и целом идеальны», — признался исполнитель.

Лепс пытался строить отношения с молодыми моделями, но в какой-то момент понял, что с ним юные красотки только из-за денег. А затем он познакомился с Кибой. Дочь богатых и влиятельных людей произвела на него впечатление. Образованна, мудра не по годам, красива.

«Она довольно скромный человек, непритязательный такой, аккуратный. Так что… Где жить? Найдем, где жить, господи. Страна у нас большая, земли много», — поделился Григорий Лепс.

62-летний артист завязал со спиртным и сократил количество выкуриваемых сигарет. Ежедневно тренируется в спортзале, много ходит пешком. Певец признался, что хранит студентке верность и даже готов с ней обвенчаться. Чего не делал даже в предыдущем браке с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.

«Венчание — очень такой серьезный шаг. Я человек верующий. Я бы не был против. Да нет, нормально (тяжело ли хранить верность. — Прим. ред.). Я старенький, мне чего», — рассказал певец.

Однако многие не верят, что Аврора отвечает артисту взаимностью. Известно, что девушка увлекается вокалом. Этой весной под псевдонимом Avri она выпустила свой дебютный трек. Возможно, от Лепса ей требовалась только раскрутка? К тому же СМИ пишут: ранее Киба не раз признавалась, что готова на все ради славы.

«Как здорово, что ваша спутница под свои украшения вас тоже одела в зеленый цвет», — отметил совместный выход телеведущий Владимир Маркони.

Но сама Аврора заявляла, что у них с артистом все серьезно. И якобы ей не нужны его деньги и связи.

«С самого рождения я расту в парниковых условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Я не „новая интрижка Григория Лепса“, не запасной вариант. У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья», — сказала возлюбленная Лепса.

Однако в Лондоне Киба запела по-другому. Она начала выкладывать в сеть короткие ролики, где высмеивает связи с мужчинами старше. Поклонники уверены: студентка имеет в виду отношения с Лепсом. Но на что конкретно намекает? Неужели встретила более выгодный для себя вариант за границей и передумала выходить замуж за российского артиста? Ведь она так и не стала звездой на родине.

«Я считаю, что да, возможно. Искренность ее, искренна ли она в этом плане… Понимаю, что сегодняшнее время диктует нам другие немножко шаблоны. Не могу за нее сказать. Но его я понимаю, естественно», — выразил мнение певец Андрей Такер.

«Да. Я всегда верю в лучшее», — ответил на вопрос о верности девушки телеведущий Константин Алексеев.

«В любовь на расстоянии верю до определенного момента времени, когда приходит пресыщение этими романтическими, конфетно-букетными на расстоянии. Этот роман обсуждают все. И в тусовке обсуждают. Григорий — такая личность яркая, неоднозначная. Но я ему желаю любви тоже», — высказалась продюсер Татьяна Тур.

В какой-то момент в искренности девушки засомневался даже сам Григорий Лепс. Он признает, что разница в возрасте между ними действительно велика. И впервые задумался, как на роман с молоденькой девушкой реагируют его дети от предыдущего брака.

«Наверное, все-таки они испытывают некое чувство дискомфорта. В некоторой степени им действительно обидно и за маму, и за папу», — предположил Лепс.

Но, видимо, чувства певца сильнее всяких сомнений и слухов. Артист обещает, что все равно будет ждать возвращения студентки из Лондона, чтобы услышать ее заветное «Да».