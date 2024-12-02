Президент США Байден помиловал своего сына-неплательщика налогов

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Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына по двум уголовным статьям

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hu Yousong; 5-tv.ru

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Отпрыску пока действующего хозяина Белого дома грозил многолетний тюремный срок.

Цепляются за президентские полномочия сейчас в США. Как стало известно менее часа назад, президент США Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына сразу по двум уголовным делам.

Заявление президента США приводит пресс-служба Белого дома. Хантеру Байдену грозил многолетний тюремный срок по делам о неуплате налогов и незаконном владении оружием.

Действующий глава Штатов заявил, что сдержал обещание о невмешательстве в судебный процесс. При этом в Белом доме неоднократно отрицали, что Байден будет подписывать такой указ.

В 2023 году Хантер Байден был обвинен по девяти пунктам в неуплате налогов на протяжении четырех лет — с 2016 по 2020 год. В СМИ утверждали, что сын американского лидера потратил деньги на наркотики, эскорт-услуги, а также на дорогие отели, недвижимость машины и одежду.

По этому делу ему грозило до 17 лет лишения свободы, но прямо перед выбором присяжных Хантер Байден неожиданно для всех признал вину. Публичный процесс так и не состоялся, а вердикт должны были огласить уже 16 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Джо Байдена может избежать наказания.

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