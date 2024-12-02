Огни первой в стране новогодней елки зажглись в Якутске

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За волшебством наблюдали сотни местных жителей.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Сорокин; 5-tv.ru

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Огни первой новогодней елки зажгли на главной площади Якутска. Тем самым республика запустила праздничную эстафету для других российских регионов. По традиции, на церемонию пришли сотни жителей города. Огромную зеленую красавицу украсили причудливые узоры. Сама инсталляция при этом светится тысячами ярких огней.

Там же, на площади, выступили артисты, а еще провели конкурс ледяных скульптур. Посетители смогли приобщиться к традиционным якутским ремеслам и попробовать местную кухню. А руководили праздником сразу два Деда Мороза! Один из них приехал прямиком из своей резиденции, а пару ему составил якутский повелитель холода из Оймякона. По местной традиции он передал своему коллеге из Великого Устюга волшебный посох с драгоценным алмазом.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» стал доброй предновогодней традицией не только для региона, но и для всей страны. Его проводят уже больше десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль в полночь 12 декабря.

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