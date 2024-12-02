Исправительная колония загорелась в Рыбинске

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 925 0

Причины пожара устанавливаются.

Исправительная колония горит в Рыбинске под Ярославлем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Исправительная колония № 2 загорелась в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто в результате происшествия не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Прежде в Екатеринбурге потушили крупный пожар на заводе по производству полистирола. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров еще накануне. Все это время спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в Башкортостане унес жизни ребенка и пожилой женщины. Беременная мать мальчика сумела спасти двоих детей.

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