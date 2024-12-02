В Екатеринбурге потушили крупный пожар на заводе по производству полистирола

Эфирная новость 17 0

Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров еще накануне. Все это время спасатели МЧС ликвидировали возгорание.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге пожарные боролись с огнем почти весь минувший день. Завод по производству полистирола загорелся еще накануне утром, но только ночью в МЧС сообщили, что пожар полностью потушен. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Столб густого черного дыма был виден за многие километры, а предприятие находится рядом с аэропортом Кольцово.

Пострадал один человек, 70 работников цеха эвакуировались самостоятельно. Превышения вредных веществ в воздухе не обнаружено. Причины пожара сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар в Башкортостане унес жизни ребенка и пожилой женщины.

 

 

 

 

 

 

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.74
-1.84 114.31
-1.83
Поток денег прямо в кошельки: финансовый гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

8:59
Улыбнитесь, вас снимает камера: внутри салонов такси могут установить видеорегистраторы
8:45
В Екатеринбурге потушили крупный пожар на заводе по производству полистирола
8:30
«Ничего нельзя исключать»: войска ЕС могут отправить на Украину
8:16
Пассажирский самолет компании Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
8:02
Поток денег прямо в кошельки: финансовый гороскоп на зиму 2024 — 2025
8:02
Заслужили: как просить новогоднюю премию у начальства

Сейчас читают

Снег и водка: «Миссис планета» Татьяна Федоришева об отношении к РФ за границей
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год