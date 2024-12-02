Пожар в Башкортостане унес жизни ребенка и пожилой женщины

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 11 0

Беременная мать мальчика сумела спасти двоих детей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пожилая женщина и ребенок погибли при пожаре в селе Краснохолмский Республики Башкортостан. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места трагедии.

Огонь охватил квартиру на первом этаже здания. Пламя быстро распространилось по коридорам и крыше. К тушению пожара на площади 900 квадратных метров привлекли 33 специалистов и десять единиц техники.

«В квартире на втором этаже проживали женщина и трое детей. Только двоих мать успела вывести на улицу. Ее госпитализировали. К сожалению, четырехлетний сын погиб. При тушении еще одной квартиры на первом этаже обнаружено тело 70-летней женщины», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.

Беременная женщина смогла спастись, услышав звук пожарной тревоги. Она собрала своих детей и вышла на улицу.

Для жителей дома организован пункт временного размещения.

По данным ведомства, всего пострадали шесть человек, двое из них погибли. В медицинские учреждения с отравлением продуктами горения обратились дети десяти и шести лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Махачкале загорелась АЗС и автомобиль. Это не первое происшествие подобного рода в регионе — с середины 2023 года в республике из-за взрывов на АЗС погибли 48 человек, а более сотни пострадали.

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