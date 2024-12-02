В Петербурге наградили победителя конкурса для слушателей «Дорожного радио»

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Наталье Дейнеко из Долгопрудного подарили автомобиль.

Фото, видео: 5-tv.ru

В рамках организованного «Дорожным радио» конкурса для слушателей жюри оценило больше 700 работ. Победительницей стала Наталья Дейнеко из Долгопрудного. Ей подарили автомобиль Lada Granta.

«Я безумно рада, просто не могу поверить до сих пор у меня эмоции, меня всю вот так трясет, спасибо огромное, я готова прям кричать от радости. У меня есть права, мои дочки ходят на занятия, и я буду их возить», — отметила Дейнеко.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было исполнить песню, которая звучала в эфире радиостанции. Главные призы — десять путевок в Петербург на двоих, билеты в вип-ложу на церемонию вручения премии «Звезды Дорожного радио», которая прошла в Ледовом Дворце 1 декабря, а также возможность встретиться с музыкантами за кулисами ледовой арены.

16-кратный чемпион России по автоспорту, представитель команды Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин рассказал, что конкурс был организован совместно с гоночной командой, генеральным спонсором которой является компания «Роснефть».

«Нам интересно было смотреть эти видео, мы много смеялись, конкурсанты интересные разные, креативные», — поделился Ладыгин.

1 декабря, в день награждения победителей 12-й народной премии «Звезды Дорожного радио», на сцену ледовой арены вышли Олег Газманов, Александр Буйнов, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Жасмин и другие звезды. Многие исполнители приняли участие в церемонии впервые. Среди них — Кай Метов, Александр Шоуа и группа «Непара», Сосо Павлиашвили, Алсу, группа «Город 312».

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