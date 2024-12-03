Россия заблокировала план США по работе в Совбезе ООН

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Полянский: РФ заблокировала план США в Совбезе ООН из-за заседания по Украине

Россия заблокировала разработанный США план работы в Совбезе ООН

Фото: www.globallookpress.com/Eskinder Debebe

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Представители Штатов и Великобритании отказались убирать из программы заседание по Украине.

Россия заблокировала созданную Соединенными Штатами программу работы Совбеза (СБ) ООН на декабрь, так как в нее было включено заседание по Украине. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», — заявил он.

По мнению Полянского, согласно программе должны проводиться заседания в соответствии с мандатно-отчетным циклом Совбеза. Украина к таковым не относится. Дипломат отметил — сложно сказать, что стало ключевым фактором — «американское упрямство или англосаксонская солидарность», но результат неизменен. Представительство РФ проявило предсказуемость и транспарентность в отношении своей позиции с самого начала.

Прежде Полянский предсказывал решительный зеркальный ответ России на каждую акцию эскалации, проводимую недружественными западными странами. Он напомнил, что сегодня в мире нет средств противодействия современному гиперзвуковому оружию РФ, и американские противоракетные системы (ПРО) в Европе не в силах их перехватить.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в актуальности НАТО как оборонного блока.

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