Захарова усомнилась в актуальности НАТО как «оборонного блока»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Захарова: НАТО давно не может себя называть оборонным блоком

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Весь мир видел «реально агрессивные кампании» Североатлантического альянса.

НАТО давно не может себя называть оборонным блоком, так как экспансия Североатлантического альянса распространилась на тех континентах, где «его отродясь не было». Об этом сообщила корреспонденту «Известий» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я вообще не знаю, как это можно серьезно комментировать, когда мы видим агрессивное наступление НАТО по всем фронтам, будь то фактическое расширение блока, будь то экспансия в различные регионы Европы или Атлантики. Их интересы простираются намного дальше, на те континенты, где их отродясь не было», — заявила Захарова.

Агрессивные кампании НАТО по разрушению государств, например, в Ливии все прекрасно видели, считает дипломат.

«Мы видели использование благородных предлогов, как это было в Афганистане, и использование мандата Совета Безопасности ООН, и абсолютную дисфункцию, которая привела к появлению еще худших проблем на территории Афганистана, чем до заявленного желания НАТО там навести порядок. Я не знаю где эти самые оборонные характеристики НАТО и оборонные достижения. Я никогда бы в жизни не дала этому альянсу определение оборонного блока», — напомнила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, по словам Лаврова, страны НАТО отбросили приличия в заявлениях о превентивных ударах по РФ.

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