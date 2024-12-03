Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территории детсада в Ростовской области
Украинский беспилотник летел на сверхмалой высоте.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территории детского сада в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он уточнил, что произошло все примерно в 10:00 по местному времени в Каменском районе. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку дрона, который летел на сверхмалой высоте над населенным пунктом.
«Обломки упали на территории детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет», — написал он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР. Удалось предотвратить жертвы среди мирного населения.
- 2 дек
- «Купол Донбасса» сорвал 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
- 1 дек
- «Его сразу накрыло»: сестра погибшего ребенка рассказала об атаке дрона ВСУ под Брянском
- 1 дек
- Ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область
- 30 нояб
- МО РФ сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
- 29 нояб
- За ночь силы ПВО РФ перехватили 47 беспилотников ВСУ
- 29 нояб
- Сразу 30 вражеских беспилотников уничтожили в Ростовской области
- 28 нояб
- В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадала женщина
- 26 нояб
- Силы ПВО уничтожили за ночь 24 украинских беспилотника над Ростовской областью
- 26 нояб
- В Ростовской и Воронежской областях отражены атаки БПЛА
- 25 нояб
- Силы ПВО сбили четыре авиационные бомбы ВСУ в Курском приграничье
Читайте также
93%
-0.56 112.80
-1.51
Нашли ошибку?