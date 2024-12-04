Как в Новый год есть оливье и холодец, но не поправиться — совет эндокринолога

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 453 0

Эндокринолог Сидорова: не переесть в Новый год помогут вода и танцы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Главное — не голодать до самого вечера, чтобы «оторваться по полной» за праздничным столом.

Как в новогодние праздники не отказывать себе в поедании любимых и, как правило, очень калорийных и «вредных» блюд, но не набрать лишних килограммов? Об этом читателям 5-tv.ru рассказала детский эндокринолог, основательница школы питания Юлия Сидорова.

Она отметила, что самый очевидный способ не поправиться в результате праздничного застолья — это приготовить облегченный вариант новогоднего меню. Например, убрать из салатов майонез и добавить побольше овощей, а вместо жареной курицы с картофельным пюре подать овощное соте.

«Но я предлагаю пойти другим путем, потому что на самом деле селедка под шубой, оливье, холодец — это хорошие блюда. У многих они ассоциируются с чем-то теплым, домашним, семейным, и лишать себя этих блюд — а многие готовят оливье только на Новый год — не совсем правильно. Главное — не переедать за столом, не лишая себя удовольствия», — отметила Сидорова.

Чтобы выполнить рекомендации специалиста, то есть не переедать, необходимо, во-первых, использовать за праздничным ужином одну тарелку и пить воду. Именно воду, а не алкоголь, так как от него эффект может быть обратным.

«Как врач, хочу сказать, что безопасной дозы алкоголя не существует, но, если вы хотите немножко выпить в новогоднюю ночь, то не забывайте, что алкоголь увеличивает аппетит. Каждый раз, когда вы будете тянуться за закуской, спрашивайте себя, а действительно ли я сейчас испытываю голод? Опора на сигналы тела тоже поможет не переедать», — пояснила врач.

Также, чтобы не переедать в новогоднюю ночь, необходимо умеренно есть в течение дня, и ни в коем случае не голодать, как многие, до самого вечера, чтобы «оторваться по полной» за праздничным столом.

Наконец, не сидите бесконечно за столом, двигайтесь, танцуйте, сходите куда-нибудь с семьей, проведите активно время.

«Составьте себе план на новогодние каникулы — что вы можете сделать, куда сходить, чем развлечься. Зимние развлечения помогут вам добавить физическую активность, что снизит время на поедание блюд», — заключила эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сэкономить на новогоднем столе.

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