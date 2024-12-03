Начинаем готовиться заранее: как сэкономить на новогоднем столе

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Заранее следует обратить внимание на товары длительного хранения.

Продукты по акции и алкоголь: как сэкономить на новогоднем столе

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Некоторые продукты для новогоднего стола можно купить заранее, до их возможного подорожания из-за ажиотажа. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, стоимость минимального набора продуктов для праздничного стола достигает в 2024 году девяти тысяч рублей. В ассоциации «Руспродсоюз» посоветовали купить все новогодние продукты по акции или же приобрести сейчас самые недорогие предложения. Так, банка зеленого горошка сегодня обойдется в 39 рублей вместо средних почти 96 рублей.

В то же время глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев считает, что в начале декабря следует покупать товары, чтобы избежать очередей в магазинах. По его словам, непосредственно к Новому году можно приобрести свежие продукты. При этом заранее следует обратить внимание на товары длительного хранения.

«В начале декабря без спешки можно заказать или купить в магазине товары длительного хранения: алкоголь, консервированные овощи и фрукты, соусы, шоколад, подарочные наборы», — сказал он.

Заранее приобрести также можно сырокопченую колбасу, красную рыбу в вакуумной упаковке и икру, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Что же касается алкоголя, продолжила она, производители и продавцы не повышают цены на эту категорию товаров.

Однако с 1 января 2025 года алкоголь подорожает из-за новых ставок акциза. Стоимость крепких напитков увеличится минимум на 50 рублей за полулитровую бутылку. Это связано с ростом минимальной розничной цены.

Прежде сообщалось, что на фоне подорожания красной икры активизировались мошенники. В преддверии Нового года цены на деликатес выросли в несколько раз. Одновременно увеличилось количество контрафактной продукции. Так, часто под видом морепродукта покупают подделку — так называемую имитационную икру. Это смесь из водорослей и желатина, сваренная в рыбном бульоне.

Недобросовестные продавцы на рынках тоже экономят. Чтобы не выбрасывать испорченную икру, в нее добавляют красители и консерванты и выдают за свежий улов.

Еще смешивают настоящую икру с искусственной. Сверху — слой из кижуча, остальная масса — подделка. Клиенту дают верхние икринки, он пробует и покупает имитацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое новогоднее блюдо может привести к атеросклерозу. Даже большое количество овощей в составе этого салата не спасает от возможного вреда организму.

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