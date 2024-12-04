Выдвинутый Трампом на пост главы ФБР стал жертвой иранских хакеров

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Каш Патель считается ключевой фигурой в администрации республиканца по борьбе США с Ираном.

Кандидата на пост главы ФБР в США взломали иранские хакеры

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP

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Выдвинутый Дональдом Трампом кандидат на пост главы ФБР Каш Патель подвергся кибератаке со стороны иранских хакеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что хакеры могли получить доступ к личной информации Пателя, в том числе личным сообщениям. При этом в штабе Дональда Трампа, выдвинувшего Пателя на должность руководителя бюро, комментировать ситуацию отказались, отметив, что тот «играл ключевую роль в усилиях первой администрации Трампа по борьбе с иранским режимом».

«Будет реализовывать политику президента Трампа по защите Америки от противников в качестве директора ФБР», — подчеркнул представитель Трампа Алекс Пфайффер.

Прежде сообщалось, что хакерским атакам подвергались и другие члены команды Трампа, например, один из его ведущих адвокатов Тодд Бланш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что русские хакеры открыли информацию о призыве в ряды ВСУ больных ВИЧ.

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