Пригодны: русские хакеры открыли информацию о призыве в ряды ВСУ больных ВИЧ

Данные опубликованы, чтобы обезопасить людей от зараженных украинских беженцев и пленных.

Украина мобилизует сотни тысяч людей с ВИЧ. Об этом сообщила российская хакерская группировка RaHDit или «Злые русские хакеры» на сайте проекта «НемеZида».

Была обнародована информация из базы данных Минздрава Незалежной о гражданах с положительным ВИЧ-статусом, которых могут призвать в ряды ВСУ. Среди состоящих на учете основную долю составляют рожденные в 1960-1980х годах.

«Публикуем в общий доступ для всех желающих базу данных украинского учета положительных результатов тестирования на ВИЧ. Всего в таблице находятся 367 тысяч заболевших», — говорится в сообщении.

Данные были опубликованы для демонстрации потенциала этой категории мобилизованных украинцев, а также как предупреждение о возможной угрозе от зараженных пленных и беженцев с той стороны фронта, пояснили представители RaHDit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом. В Минобороны Украины признали, что не исключают возможности мобилизации таких людей. Основным критерием является функциональность человека, а пригодность будет определяться стадией заболевания.