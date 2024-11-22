Пригодны: русские хакеры открыли информацию о призыве в ряды ВСУ больных ВИЧ
Русские хакеры обнародовали информацию о мобилизации украинцев с ВИЧ
Фото: Jens Büttner/ТАСС
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Данные опубликованы, чтобы обезопасить людей от зараженных украинских беженцев и пленных.
Украина мобилизует сотни тысяч людей с ВИЧ. Об этом сообщила российская хакерская группировка RaHDit или «Злые русские хакеры» на сайте проекта «НемеZида».
Была обнародована информация из базы данных Минздрава Незалежной о гражданах с положительным ВИЧ-статусом, которых могут призвать в ряды ВСУ. Среди состоящих на учете основную долю составляют рожденные в 1960-1980х годах.
«Публикуем в общий доступ для всех желающих базу данных украинского учета положительных результатов тестирования на ВИЧ. Всего в таблице находятся 367 тысяч заболевших», — говорится в сообщении.
Данные были опубликованы для демонстрации потенциала этой категории мобилизованных украинцев, а также как предупреждение о возможной угрозе от зараженных пленных и беженцев с той стороны фронта, пояснили представители RaHDit.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом. В Минобороны Украины признали, что не исключают возможности мобилизации таких людей. Основным критерием является функциональность человека, а пригодность будет определяться стадией заболевания.
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