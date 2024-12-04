Разгерметизация произошла в летевшем из Иркутска в Пекин самолете

|
Евгения Романова
Евгения Романова 88 0

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Разгерметизация произошла в летевшем из Иркутска в Пекин самолете

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разгерметизация произошла в самолете, следовавшем по маршруту Иркутск — Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegeam-канале.

Согласно предварительным данным, 2 декабря командир самолета решил снизить высоту после того, как сработала сигнализация разгерметизации салона. Работа системы была восстановлена.

Ведомство назначило доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Robinson с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Приморье. Воздушное судно получило повреждение рулевого и несущего винтов, а также хвостовой балки и шасси. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

11:23
Путин принял в Кремле госсекретаря Союзного государства Мезенцева
11:16
«Растет и будет расти»: Набиуллина высказалась о потенциале российской экономики
11:12
Тело новорожденного ребенка нашли в хостеле в Чите
11:01
В кинопарке «Москино» покажут историческое сражение в рамках «Зимы в Москве»
10:52
«Они отравляют кровь страны!» — Трамп готовится к борьбе с мигрантами в США
10:44
Мальчик провалился в яму с ледяной водой в Благовещенске

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год