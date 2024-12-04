Разгерметизация произошла в летевшем из Иркутска в Пекин самолете

Разгерметизация произошла в самолете, следовавшем по маршруту Иркутск — Пекин. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России в Telegeam-канале.

Согласно предварительным данным, 2 декабря командир самолета решил снизить высоту после того, как сработала сигнализация разгерметизации салона. Работа системы была восстановлена.

Ведомство назначило доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Robinson с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Приморье. Воздушное судно получило повреждение рулевого и несущего винтов, а также хвостовой балки и шасси. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.