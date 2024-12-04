В кинопарке «Москино» покажут историческое сражение в рамках «Зимы в Москве»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

Кроме того, в рамках мероприятия можно будет посетить курсы саперов, артиллеристов, летчиков, а также попробовать себя в роли связистов.

В кинопарке «Москино» покажут историческое сражение в рамках «Зимы в Москве»

Фото: mos.ru

В рамках проекта «Зима в Москве» в кинопарке «Москино» покажут историческую реконструкцию, посвященную битве за Москву. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Посетители программы 7 и 8 декабря смогут увидеть сражение за поселок Красная Поляна и бой за село Белый Раст. Кроме того, в рамках мероприятия будет возможность посетить курсы саперов, артиллеристов, летчиков, попробовать себя в роли связистов, медиков и специалистов противовоздушной обороны.

Участники мероприятия смогут познакомиться с историей съемочного процесса. Специалисты кинематографа расскажут об актерах кинолент, о том, как снимались фильмы о событиях Великой Отечественной войны.

На площадке будет представлена советская пушка ВОВ сорокопятка, советский легкий танк БТ-7, самолет У-2, зенитка 85-миллиметрового калибра, а также военная техника Германии для воссоздания событий тех лет.

«В воссоздании обстановки и событий 1940-х годов прошлого века примут участие 350 реконструкторов из Москвы, Калуги и Коломны, Подмосковья, Тулы, Рязани, Севастополя и Крыма, Воронежа, Владимира, Нижнего Новгорода. Посетителей ждет больше 100 исторических шоу, мастер-классов, квестов и выступлений», — рассказал главный координатор мероприятия Василий Тартыжов.

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