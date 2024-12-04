«С тревогой наблюдаем»: МИД России прокомментировал ситуацию в Южной Корее

Сейчас в стране нет угроз массовых беспорядков, которые представляли бы опасность для жизни находящимся там россиян.

Россия надеется, что события в Южной Корее не отразятся на общественно-политической обстановке на Корейском полуострове. Москва с тревогой наблюдает за ситуацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы с тревогой наблюдаем за трагическими событиями, которые разворачиваются в Южной Корее. Рассчитываем, что они не отразятся на общественно-политической обстановке в целом на Корейском полуострове. Она на Корейском полуострове и без того осложнена провокационными действиями Соединенных Штатов Америки и их союзников», — сказала дипломат.

Вместе с тем Захарова от имени МИД России порекомендовала всем гражданам РФ, находящимся в Южной Корее, быть на связи с нашим посольством. Дипломат подчеркнула, что после отмены военного положения в республике обстановка нормализуется. Сейчас нет угроз массовых беспорядков, которые представляли бы опасность для жизни граждан.

Министерство также призывает россиян воздержаться от участия в массовых мероприятиях, иметь при себе телефоны горячей линии посольства и следить за развитием событий.

Военное положение в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения поздним вечером 3 декабря. Как стало известно, ночью он провел экстренное совещание, в ходе которого объявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток провести процедуру импичмента.

Сок Ель также выступил с обращением по телевидению. Он объявил, что члены южнокорейского парламента подозреваются в симпатиях к КНДР. Введение военного положения он назвал критически важным шагом для защиты конституционного порядка страны.

Протестующие стали собираться у здания Национальной ассамблеи Сеула. Тем временем военные заблокировали доступ в парламент Южной Кореи после того, как лидер оппозиции Ли Чжэ Мен пообещал бросить вызов приказу о военном положении. Командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий, а также сообщил о введении контроля над всеми СМИ.

Уже утром следующего дня парламент Южной Кореи единогласно отменил введенное в стране военное положение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военное положение в Южной Корее закончилось, едва начавшись.