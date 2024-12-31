Сила аффирмации: как правильно сформулировать желание в новогоднюю ночь

Гипнолог рассказал об основных ошибках, которые мешают добиться ожидаемого результата.

Под бой курантов многие стремятся загадать заветные желания, надеясь на исполнение задуманного. И одной из популярных техник для этого являются аффирмации — краткие фразы самовнушения, призванные перепрограммировать разум.

Коучи и блогеры все чаще рекомендуют практиковать аффирмации, утверждая, что они способны существенно улучшить жизнь. Но действительно ли такой самогипноз работает и какие правила помогут добиться желаемого эффекта?

Желания и аффирмации

В беседе с 5-tv.ru психолог, гипнолог Геннадий Гончаров рассказал, что, в первую очередь, важно понимать разницу между такими понятиями, как аффирмация и желание.

Дело в том, что желание зачастую формулируется нечетко, не имеет конкретного временного плана или деталей. Обычно за ним не следуют какие-либо действия. В то время как аффирмация — это конкретное намерение, которое формирует разум.

«Человек формирует намерения: «У меня есть силы, у меня есть энергия. У меня достаточно образования, чтобы сделать так, чтобы я получил ту же машину, ту же квартиру или домик с видом на море», — объясняет специалист.

Кроме того, важно визуализировать желаемое и продумывать каждую деталь.

«Человек должен видеть, максимально хорошо видеть это. У меня есть один предприниматель, он говорит: «Когда я увижу, откуда приходят деньги и как они идут все стадии, они будут обязательно в этом проекте. Если я не вижу денег, то денег не будет», — рассказывает Гончаров.

По словам гипнолога, таким образом человек закладывает в свое сознание определенную программу. И этот процесс должен происходить в особом состоянии, в которое нужно научиться погружаться.

Как получить желаемый эффект?

Прежде всего, необходимо освоить несколько уровней релаксации. Первая стадия — обычное расслабление, вторая — ощущение тяжести и тепла в теле, третья — ровное дыхание и сердцебиение, четвертая — прохлада лба.

Человек должен попасть в промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Если достичь его не удается, то нужно хотя бы успокоить сознание. В этом состоянии можно начинать работу с аффирмациями.

«Нужно четко, конкретно увидеть, сформировать весь процесс, как будет происходить выполнение этой программы. Вот тогда вероятность, что она стремится к 100%, очень высока», — объясняет психолог.

Эксперт подчеркнул, что в состоянии бодрствования реализовать данную практику не получится.

«В бодрствующем состоянии клеить на холодильник бумажки, вешать какие-то себе напоминалки — этого недостаточно», — говорит он.

Важность визуализации

По мнению гипнолога, наилучшая форма для работы с аффирмациями — это визуализация и работа с образами. В результате выстраивается надежная система, при которой образ материализуется и воплощается.

«Человек хочет какой-то дом, какие-то окна, такие-то ступеньки. Он видит перила, он видит все. И этот дом, конечно, у него именно такой будет обязательно. Все мечты сбываются — рано или поздно», — рассказал специалист.

Однако для реализации задуманного важно наличие необходимой энергии. Если в теле человека будет ее недостаточно, то любым программам, даже перед Новым годом, когда энергетическое поле очень активное, может не хватить силы. Источниками энергии являются различные практики — от тантрических до духовных.

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Гончаров отметил, что усилить действие аффирмаций также поможет обет — некое обязательство, добровольно налагаемое на себя человеком.

«Например, человек дает обет: „Я буду питаться умеренно“. Это, кстати, один из сильнейших обетов. Потому что держать биохимию на срединном уровне очень сложно, это вырабатывает очень много энергии. Во-первых, польза для здоровья и стройная фигура, ясный взгляд. Во-вторых, сила обета усиливает намерение и аффирмацию», — отмечает психолог.

Частица «не»

Обязательное условие при работе с аффирмациями — это не использовать частицу «не». Подсознание не понимает отрицаний. Когда человек использует данную частицу, то его мозг интерпретирует это как «сделать больше того, чего вы не хотите». Кроме того, использование частицы фокусирует на нежелательном состоянии.

Это мешает визуализировать и ощущать желаемое состояние. Утверждения с частицей «не» имеют отрицательный оттенок. Такого рода энергия может помешать человеку соединиться с желаемым состоянием и создать его в своей жизни.

Энергия времени

Важно привязывать работу с аффирмациями к конкретному времени. Таким образом человек имеет возможность использовать также энергию времени. Заниматься программированием необходимо в одно и то же время утром или вечером. Однако делать это, как отмечалось ранее, в состоянии между сном и бодрствованием с расслабленным сознанием.

«В таком состоянии образы ярче, они запоминаются и становятся очень стабильными», — заключил Гончаров.

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