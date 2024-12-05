«Может не есть»: как понять, что кот заболел

Заболевший питомец может не подавать виду, что ему плохо.

За котами нужно внимательно следить, чтобы понять заболел питомец или нет. Это очень важно, ведь не всегда можно только лишь по внешнему виду заметить, что любимец плохо себя чувствует. Об этом URA.RU рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Нужно не забывать следить за тем, как питомец кушает и ходит в туалет. Но здесь могут быть нюансы. Бывает, что коты отказываются от еды из-за внешних раздражителей.

«Может, его просто кто-то обидел. Вот и отсутствие аппетита у него случилось. Да, котик может не есть, но какое-то очень непродолжительное время. Но также это может быть признаком грозных заболеваний. Таких как кишечная непроходимость, например. Под Новый год очень актуально бывает — дождиков, гирлянд или украшений с елки кот наедается и не кушает. А может, у кота панкреатит», — отметил специалист.

Если котик, например, начал часто мочиться в лоток, то это может говорить о цистите, каменной болезни, сахарном диабете или болезни почек. Если же питомец не может сходить в туалет — тоже плохо. Мочеиспускание реже раза в день может привести к необратимым изменениям в почках.

Шеляков отмечает, что заболевший питомец может не подавать виду, что ему плохо. Кот может быть веселым и бодрым, но при этом начинает терять вес. Даже при хороших анализах крови это может говорить о подозрении на рак.

Следует ежегодно показывать любимцев ветеринарам, сдавать кровь и проводить УЗИ. Самолечением заниматься не стоит.

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