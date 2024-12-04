Путин: Запад потерпел крах в намерении нанести России стратегическое поражение

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Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

США, Великобритания и их союзники ставили такую задачу, в том числе, чтобы снизить уровень жизни россиян.

Путин: Запад потерпел крах в намерении нанести России стратегическое поражение

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

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Запад потерпел крах в намерении нанести России стратегическое поражение. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

Страны Запада поставили задачу нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и технологическом направлении, а также кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг РФ, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни россиян.

«Очевидно, что эти планы потерпели крах», — подчеркнул глава государства.

Враждебная политика Запада связана, прежде всего, с тем, что Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что элиты стран Запада проявили себя как ненадежные партнеры. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, западные страны разрушили кооперативные связи, которые нарабатывались десятилетиями.

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