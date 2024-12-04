«Я в шоке»: жена Павла Прилучного объявила о пополнении

Поклонники звездной пары пришли в восторг и тут же бросились помогать с выбором имени для нового члена семьи.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян завели очаровательного щенка. Жена актера поделилась кадрами милого питомца в личном блоге в соцсети, передает 7Дней.ru.

«У нас в семье пополнение! Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Никогда бы не подумала, что так полюблю собак. Сидим, думаем, как назвать», — написала счастливая обладательница пушистика.

Зепюр призналась, что раньше не испытывала такого восторга от собак. Но все изменилось. В 2022 году Прилучный подарил супруге собаку Тэффи породы стаффордширский терьер. Теперь у питомца появился друг.

Правда, кличку малышу пока не выбрали. Звезды предложили подписчикам помочь им с этом и придумать имя щенку.

«Какая милота. Думаю, что отлично бы подошла кличка Терри»;

«Мажор было б символично»;

«Мэджик»;

«Забавный какой. Бари назовите»;

«Какой хорошенький хвостик. Оскар», — предлагают клички песику поклонники.

Пока лидирует вариант Мэджик. Но звездная пара все еще не определилась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Прилучный бросил Карпович и женился на Брутян. Будущей жене актер сделал предложение спустя три дня после первого свидания.