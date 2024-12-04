«Столько эмоций»: Таша Белая рассказала об идеальном предложении руки и сердца

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 260 0

Таша Белая мечтает о предложении руки и сердца на воздушном шаре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Взять в жены звезду хотели не раз.

Певица Таша Белая мечтает о предложении руки и сердца, как в кино — например, его должны сделать на воздушном шаре. Об этом знаменитость рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Мое собачье дело».

Белая также отметила, что идеальное предложение руки и сердца делают в праздник, например, в День рождения. А особенно приятно, когда оно спонтанное.

«Зачем подготавливаться к этому <…> Это же столько эмоций, эндорфина, это же очень прикольно», — отметила певица.

Знаменитость призналась, что ей уже делали предложение и не раз, однако все они были не такими, как она мечтала. Это было больше похоже на сухую договоренность, чем на страстный сюрприз.

«Мне кажется (идеальное предложение — Прим.ред) это полет на воздушном шаре. Открывается бутылка шампанского, рядом скрипач», — подчеркнула Таша, отметив, что фантазия у нее буйная.

Звезде важно, чтобы была романтика, а после — прекрасные воспоминания от столь важного события.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Таша Белая рассказала об отношениях с альфонсами.

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«Столько эмоций»: Таша Белая рассказала об идеальном предложении руки и сердца

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