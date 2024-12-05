«Ты что, с ума сошел?»: Валерия запретила Пригожину тратить на нее деньги

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 26 0

Певица Валерия запретила супругу Иосифу Пригожину покупать ей подарки

«Ты что, с ума сошел?»: Валерия рассказала о запретах в браке с Пригожиным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пара вместе уже 20 лет.

Певица Валерия запретила супругу Иосифу Пригожину покупать ей подарки. Об этом звезда рассказала в беседе с MK.RU

Пара состоит в браке целых 20 лет. Они очень близки и никогда не ссорятся. Валерия отметила, что заслугой этого является взаимопонимание и умение слышать партнера. Когда-то она попросила благоверного не делать ей подарки сюрпризом, так как многие траты считает необдуманными. Вместо этого Валерия предложила альтернативу, а именно — выбирать даруемое вдвоем. Тогда и презент точно будет полезным и можно будет избежать ненужных расходов.

«У нас случалось, что, когда я видела какой-то сюрприз от Иосифа, говорила: „Зачем ты столько денег потратил? Ты что, с ума сошел?“ Поэтому сегодня мы все сюрпризы обсуждаем», — рассказала Валерия.

Артистка также рассказала, что у них совместный бюджет и решения о всех тратах они принимают вместе. Такой подход, по ее словам, давно стал неотъемлемой частью их жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров рассказал о своем детстве.

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
104.24
-1.95 110.20
-1.82
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

4:01
«Может не есть»: как понять, что кот заболел
3:37
Мы все пробовали делать вытынанки: что это такое и почему популярно в декабре
3:21
Сергей Лавров прибыл на Мальту, чтобы встреться с главами МИД стран ОБСЕ
3:05
«Ты что, с ума сошел?»: Валерия запретила Пригожину тратить на нее деньги
2:46
Чтоб каждое слово было громким: тульский завод изготовил микрофон для Карлсона
2:25
«Бизнес-лидер и филантроп»: Трамп выдвинул кандидата на должность главы НАСА

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
«Столько эмоций»: Таша Белая рассказала об идеальном предложении руки и сердца
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год