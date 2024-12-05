«Ты что, с ума сошел?»: Валерия запретила Пригожину тратить на нее деньги

Пара вместе уже 20 лет.

Певица Валерия запретила супругу Иосифу Пригожину покупать ей подарки. Об этом звезда рассказала в беседе с MK.RU

Пара состоит в браке целых 20 лет. Они очень близки и никогда не ссорятся. Валерия отметила, что заслугой этого является взаимопонимание и умение слышать партнера. Когда-то она попросила благоверного не делать ей подарки сюрпризом, так как многие траты считает необдуманными. Вместо этого Валерия предложила альтернативу, а именно — выбирать даруемое вдвоем. Тогда и презент точно будет полезным и можно будет избежать ненужных расходов.

«У нас случалось, что, когда я видела какой-то сюрприз от Иосифа, говорила: „Зачем ты столько денег потратил? Ты что, с ума сошел?“ Поэтому сегодня мы все сюрпризы обсуждаем», — рассказала Валерия.

Артистка также рассказала, что у них совместный бюджет и решения о всех тратах они принимают вместе. Такой подход, по ее словам, давно стал неотъемлемой частью их жизни.

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