Аналогов в РФ и мире нет: в Геленджике летом 2025 года откроют винный город

Цель создания такого проекта — стать центром экспертизы винодельческой отрасли и укрепить имидж российского вина.

Уже летом следующего года в Геленджике откроется винный город «Белый мыс», аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Новая эногастрономическая точка на карте, по задумке создателей, должна стать центром экспертизы винодельческой отрасли и укрепить имидж российского вина, заявил ресторатор и руководитель проекта Дмитрий Левицкий.

Работа над проектом началась еще три года назад после возросшего интереса к российскому виноделию. Площадь «Белого мыса» составит более 40 тысяч квадратных метров. На территории будет концептуальный ресторан, винотека, на полках которой представят более 1000 позиций от 150 производителей со всех винодельческих уголков России, музей вина, площадки для проведения гастрономических и винных фестивалей, лабораторный центр, дегустационные залы и кинотеатр.

«Наша цель — стать центром экспертизы винодельческой отрасли и укрепить имидж российского вина. Для этого мы собираем лучших профессионалов страны, которые создадут условия для развития всей винной индустрии. Мы верим, что проект такого масштаба не только подарит им новые впечатления, но и познакомит с культурой потребления вина. Мы будем влюблять людей в вино — красиво и правильно», — отметил Левицкий.

Винный город, по словам его создателей, идеально впишется в ландшафт Геленджика и станет частью уникальной природной бухты.

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