Собянин: в Москве работают первые в РФ цифровые станции городского транспорта

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Технологии запустили еще три месяца назад, их можно увидеть в нескольких местах столицы.

Собянин: в Москве работают первые в РФ цифровые станции городского транспорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Москве уже три месяца работают первые в России цифровые станции общественного транспорта. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы открыли их на „Марьиной Роще“ Большой кольцевой линии и в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская», — рассказал столичный градоначальник.

Станции могут помочь пассажиру сориентироваться, построить маршрут, а также расскажут о правилах поведения в транспорте. На сенсорных стеллах также отображается карта метро и схема района, в котором она располагается.

Собянин отметил, что станция «Живое общение» на «Марьиной роще» за три месяца работы успела ответить примерно на шесть тысяч вопросов местных жителей и гостей столицы.

Метро Москвы также обзавелось новой конструкцией турникетов, которая увеличила пропускную способность более чем на 30%, а обновленными автоматами для выдачи билетов воспользовались около 1200 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве заработал уникальный цифровой сервис для поиска специалистов «Техномаркет».

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