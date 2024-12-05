Сергей Лавров прибыл на Мальту, чтобы встреться с главами МИД стран ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в ежегодной встрече глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает источник из «Известий».

Этот визит стал первым для министра инстранных дел в государствах Европейского союза с момента начала конфликта на Украине.

Также недавно стало известно, что американский журналист Такер Карлсон вернулся в Москву и готовит новое интервью с Лавровым. Все необходимые материалы уже собраны, и сейчас идет процесс монтажа. Интервью планируется продолжительностью около полутора часов.

Мария Захарова, которая занимает должность официального представителя МИД РФ, рассказала в интервью на радио Sputnik, что видео появится на площадках совсем скоро.

«У нас уже есть примерное понимание о дате выхода, давайте еще чуть-чуть подождем, и я думаю, что через пару дней оно выйдет», — заявила она.

На каких площадках можно будет посмотреть интервью политика, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захаровой аннулировали мальтийскую визу прямо перед вылетом на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.