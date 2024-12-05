В «Роснефти» заявили о наступлении новой угольной эры

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Глава «Роснефти» Сечин: в мире наступает новая угольная эра

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Энергетический переход требует перестройки реальной, а не виртуальной экономики, подчеркнул глава компании Игорь Сечин.

В мире наступает новая угольная эра, в том числе за счет высокой энергоотдачи инвестиций в ископаемые виды топлива. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он выступил на Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

«Опытные инвесторы вернулись к углю. Фактически мы являемся свидетелями наступления новой угольной эры», — сказал он.

Энергетический переход требует перестройки реальной, а не виртуальной экономики, подчеркнул Сечин. Для повышения доли генерации с использованием возобновляемых источников энергии необходимо заранее решать проблемы. Речь идет о таких вопросах, которые связаны со стабильной работой энергосетей, созданием мощностей хранения электроэнергии и сглаживанием пиков потребления.

Как отметил Сечин, Китай — мировой лидер по возобновляемой генерации. Страна из-за высоких цен на такие источники одновременно бьет рекорды по вводу угольных мощностей.

«За последние 10 лет эта страна, являясь лидером в ветряной и солнечной энергетике, увеличила мощности угольной генерации более чем на 350 гигаватт или на 45%», — отметил глава «Роснефти».

Прежде стало известно, что мировое потребление угля в 2023 году достигло рекордных показателей — 8,7 миллиарда тонн. Эксперты связывают это с возросшими потребностями Старого Света. То есть Европа говорит о зеленой повестке, а сама сжигает миллионы тонн угля.

Сейчас именно на это топливо приходится четверть всего производства энергии. Лидер по спросу на уголь — Азиатско-Тихоокеанский регион (83% от общего объема использования) и, в частности, Китай — он сжигает почти половину угля.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности РФ наращивать поставки угля в КНР. Товарооборот между странами за десять месяцев текущего года достиг почти 200 миллиардов долларов.

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