Отдыхайте выгодно: в какие месяцы лучше всего брать отпуск в 2025 году

Оптимальным вариантом станут июль и октябрь, потом что в них больше всего трудовых дней.

Январь, май, июнь и ноябрь — это самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Об этом рассказал изданию Газета.ру кандидат экономических наук Игорь Балынин.

По словам эксперта, выгодно отдыхать в те месяцы, когда количество рабочих дней больше, чем в другие периоды года. Поэтому наилучшими для отпуска в 2025-м будут июль и октябрь — у них по 23 трудовых дня. Следом по убыванию идут апрель, сентябрь и декабрь с 22 днями. А вот в январе, мае, июне и ноябре россияне будут работать меньше 20 дней.

Уходя в отпуск, стоит помнить, что заработная плата рассчитывается только за время, проведенное на рабочем месте. А компенсационная вычисляется по календарным дням. При помощи последней бухгалтерия и определяет сумму отпускных. Это означает, что в месяцы с меньшим числом рабочих дней стоимость этих самых дней выше. Поэтому отдыхать выгоднее тогда, когда они оплачиваются по наименьшему тарифу.

Если говорить про отпуск накануне длинных выходных, экономист советует обратить внимание на декабрь. Тогда минимальные 14 дней отдыха можно оформить с 17 по 30 декабря.

Всего в 2025 году рабочими будут 247 дней из 365.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как легально продлить новогодние выходные.