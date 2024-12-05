Депутат Таймазов заявил о важности борьбы с контрафактом в сфере спорта

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

Парламентарий напомнил, что развитие цифровых технологий может помочь в отслеживании качества товара.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе;5-tv.ru

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Борьба с контрафактом крайне важна, особенно, когда речь идет о здоровье людей, спорте и активной жизни. С таким заявлением депутат Государственной думы Артур Таймазов выступил на пленарном заседании форума «Антиконтрафакт-2024», который проходит в Казахстане.

«Борьба с контрафактом требует системного подхода, и конечно, мы должны усиливать законодательные меры. Наше сотрудничество в рамках ЕАЭС открывает уникальные возможности для унификации стандартов, что поможет затруднить перемещение контрафактной продукции между нашими странами», — отметил Таймазов.

На заседании присутствовали представители государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Индии, Ирана, Китая и Узбекистана. По словам Таймазова, проблема контрафакта становится все более актуальной, поскольку оборот между странами ЕАЭС растет — в текущем году он составил 7,4 триллиона рублей.

Депутат напомнил о важности развития цифровых технологий, которые могут помочь в отслеживании качества товара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России борются с контрафактным моторным маслом.

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Депутат Таймазов заявил о важности борьбы с контрафактом в сфере спорта

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