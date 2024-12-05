Начальники Генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

В Минобороны отметили, что беседа состоялась по инициативе российской стороны.

Начальники Генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и его коллеги из США Чарльза Брауна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ходе разговора, который состоялся еще 27 ноября, была передана информация о предстоящих учениях группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил РФ в восточной части Средиземного моря. Учения предполагают проведение практических стрельб и пусков высокоточных ракет.

«Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Ранее деталями прошедшего телефонного разговора делился представитель Чарльза Брауна Джей Ди Дорси. Он отмечал, что стороны обсудили «ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине».

По словам Ди Дорси, это первый разговор между военачальниками двух государств с момента назначения Брауна на его должность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Эстонии начались учения НАТО вблизи границы с Россией.

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