Начальники Генштабов ВС России и США провели телефонный разговор

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова и его коллеги из США Чарльза Брауна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ходе разговора, который состоялся еще 27 ноября, была передана информация о предстоящих учениях группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил РФ в восточной части Средиземного моря. Учения предполагают проведение практических стрельб и пусков высокоточных ракет.

«Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

Ранее деталями прошедшего телефонного разговора делился представитель Чарльза Брауна Джей Ди Дорси. Он отмечал, что стороны обсудили «ряд глобальных и региональных вопросов в сфере безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине».

По словам Ди Дорси, это первый разговор между военачальниками двух государств с момента назначения Брауна на его должность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Эстонии начались учения НАТО вблизи границы с Россией.