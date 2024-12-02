В Эстонии начались учения НАТО вблизи границы с Россией

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В них примут участие около двух тысяч военных из США, Латвии, Франции и Великобритании.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergei Stepanov; 5-tv.ru

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В Эстонии стартуют крупные учения НАТО вблизи границы с Россией. Назвали их «Молния». Они продлятся две недели. В них примут участие около двух тысяч военных, в том числе из США, Латвии, Франции и Великобритании.

Как заявило эстонское командование, одна из задач учений — отработать быструю переброску французских и британских сил в Эстонию. На первой неделе подразделения отработают взаимодействия в регионах на северо-востоке страны. А на второй пройдут боевые стрельбы на полигоне Сиргала. Это в 60 километрах от российского города Кингисепп.

Ранее рассказывал о том, что российский фрегат «Адмирал Головко» провел учения в проливе Ла-Манш. Дальний поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября с его выходом из главной базы Северного флота — Североморска. Основная задача похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Экипаж отработал сценарии противовоздушной и противолодочной обороны, в сложных условиях интенсивного судоходства. А в рамках тренировки по проведению спасательной операции была задействована палубная авиация вертолеты Ка-27.

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