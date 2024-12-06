Праздник приближается: какие подарки россияне хотят получить на Новый год

Многие желают увидеть под елкой в новогоднюю ночь билеты в путешествие или на мероприятия.

Большинство россиян на Новый год мечтают получить впечатления и эмоции. Об этом стало известно изданию Газета.ру.

Данные сервиса Периодика показывают, что 54% граждан желают увидеть под елкой фотокниги, билеты в путешествие или на мероприятия. Другие 25% ждут в подарок уютные вещи для дома, третьи — 17,5% мечтают о денежных суммах или сертификатах на покупки.

Что касается рабочего пространства, то 51% опрошенных предпочитают карты в магазины, 16% склоняются к сувенирам и памятным подаркам, 2,6% желают получить творческие подарки.

Как отметила СЕО сервиса «Периодика», есть и та категория граждан, у которых нет времени на проявление излишней чувствительности. Но, потом они меняют свое мнение, и преподносят в качестве подарка вещи и объекты с высокой эмоциональной ценностью.

«Исследование также показало, что для большинства (63%) ценно не только содержание, но и подход, то есть внимание и забота, с которыми подарок был выбран. Практичность, напротив, оказалась значимой лишь для 13% опрошенных», — приводит ее слова Газета.ру.

Конечно, некоторые, а именно 9% выбирают видеопоздравление от близких. Бытовая техника и аксессуары интересуют лишь 8,4% опрошенных участников.

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