Не для леди: какие продукты могут навредить здоровью женщин

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Эндокринолог Алкашева: молоко и сахар могут навредить здоровью женщин

Не для леди: какие продукты могут навредить здоровью женщин

Фото: www.globallookpress.com/Dietmar Plewka

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Любительницам сладкого стоит беспокоиться не только о самочувствии, но и о красоте кожи.

Для сохранения здоровья женщинам необходимо ограничить употребление сахара и алкоголя. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-эндокринолог Алина Алкашева.

Переизбыток сахара в организме, по словам специалиста, может привести к целому ряду проблем. Например, к снижению коллагена, а это негативно сказывается на состоянии кожи. Однако кроме этого, подрывается еще и здоровье. Любительницам сладкого можно опасаться ожирения, инсулинорезистентности, синдрома поликистозных яичников и сердечно-сосудистых заболеваний.

Алкоголь также стоит в антирейтинге вредных продуктов, утверждает эксперт. Он нарушает баланс микрофлоры кишечника, что ухудшает усвоение полезных веществ.

С молоком женщинам также нужно быть осторожными. Оно повышает выработку инсулина. Не меньше проблем с хлебобулочными изделиями.

«Стоит также помнить, что дрожжевая выпечка содержит рафинированные углеводы, которые организм перерабатывает в сахар. Поэтому потребление таких продуктов следует ограничить», — объясняет эндокринолог.

Среди рекомендаций врача было употребление свежих овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и орехов. Последним специалист уделила особое внимание. В орехах много витамина Е. Он улучшает эластичность сосудов, предотвращает тромбообразование, участвует в выработке коллагена и белка, а также помогает регулировать менструальный цикл.

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