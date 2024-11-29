«Быстро съел и пошел дальше»: насколько опасны перекусы «мусорной едой»

Диетолог рассказал, к чему может привести такой образ жизни.

Если постоянно есть «быстрые» блюда, то можно получить проблемы с кишечником и набрать лишний вес. Об этом рассказал врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков для aif.ru.

Эксперт отметил, что обычно люди приравнивают некачественную еду или фастфуд к бургерам, однако к подобной «мусорной» еде можно приравнять почти все продукты из масс-маркета. Например, шоколад, плюшки, пончики, сосиски, шпикачки, печенья, сэндвичи, творожки, йогурты и так далее.

«Это та еда, которую где-то на фабрике скомпоновали из отдельных ингредиентов. Человек открыл, быстро съел и пошел дальше», — говорит Поляков.

Таким образом человек лишь забивает себе кишечник, так как такая еда плохо переваривается. Это может вызывать процесс брожения и воспаление.

Кроме того, будет нарушен углеводный процесс и повышен уровень холестерина.

Как отметил эксперт, есть нужно каждые два-три часа, но выбирать стоит еду из качественных ингредиентов.

«Они должны содержать белки, жиры и углеводы хорошего качества», — говорит специалист.

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