Путин: происходящее на СВО определит развитие России на десятилетия

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Президент напомнил, что наши специалисты создают новые дроны непосредственно на полях боевых действий и сразу применяют их.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Происходящее на полях специальной военной операции (СВО) определит развитие России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Все мы прекрасно понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия», — подчеркнул президент.

Президент напомнил, что военнослужащие конструируют новые беспилотные летательные аппараты прямо на полях СВО и сразу применяют их в реальных боевых условиях.

«У меня это вызывает и удивление, и восхищение», — отметил Владимир Путин.

По словам президента, в России созданы все условия, которые способствуют появлению таких профессионалов. Однако помимо этого им, разумеется, присущи мужество и героизм.

«Но если мы будем снижать показатели этой среды, будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будут создаваться соответствующие условия. Если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать те задачи, которые сегодня с помощью беспилотия решаются», — заключил глава РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России уничтожила два танка Leopard ВСУ в зоне спецоперации.

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